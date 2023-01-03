За год 1, 5 тысячи калининградцев подписали контракты на военную службу

В пункт отбора на военную службу по контракту по Калининградской области на протяжении 2022 года обратилось около 2 000 человек, изъявивших желание пополнить ряды вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Высокой части удостоились не все. Тем не менее, свыше 1 500 калининградцев в итоге надели военную форму, еще порядка 200 кандидатур пока находятся на стадии рассмотрения.

Как известно, стать контрактниками на должностях прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин и рядовых могут граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет мужского и женского пола, соответствующие предъявляемым квалификационным требованиям. В том числе необходимо быть годным по состоянию здоровья, иметь высокие профессионально-психологические качества, уровень образования не ниже среднего общего, а также хорошую физическую подготовку.