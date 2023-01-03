В Калининграде завершили расчистку русла реки Лесная

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области, подрядная организация завершила расчистку русла реки Лесная протяженностью 13,11 километра. Работы проводились на участках водного объекта от поселка Дружба Гурьевского округа до улицы Дзержинского в Калининграде. Общий объем извлеченных донных отложений превысил 17 тысяч кубометров.

Реабилитация реки стала возможна благодаря нацпроекту «Экология». На эти цели было направлено более 60 миллионов рублей. Реализация проекта позволила повысить качество жизни более 55 тысяч человек.

На 2023 год запланирована разработка проектно-сметной документации на расчистку ручья Паркового в Калининграде и участка реки Промысловой в Славском городском округе.