В Калининградской области на год запланировано почти 190 ярмарок

В наступившем 2023 году местные администрации планируют организовать почти 190 ярмарок. В основном, это будут еженедельные универсальные мероприятия и сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.

- Также все округа готовят тематические ярмарки, посвященные различным праздникам: Масленице, Дню защиты детей, Дню молодежи и другим событиям, - добавили в пресс-службе областного правительства. - Например, в Балтийске анонсировали проведение ярмарки в День салаки, а в Янтарном организуют выездную торговлю в дни Петропавловских встреч, которые проходят в этом муниципалитете каждое лето в июле.

В Мамоново проявили наибольшую изобретательность – там практикуют ярмарку вещей, забытых в различных учреждениях и оставшихся невостребованными владельцами. Все раздается бесплатно.

Отличился и Светлогорский городской округ, заявивший о намерении организовать больше всего ярмарок – 54, в том числе специализированных, посвященных, например, дням рождения городов и поселков.