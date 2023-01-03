В Калининграде нашли пропавшую школьницу

Поиски 15-летней Каролины Б., ушедшей из дома 30 декабря 2022 года, благополучно завершились.

Как сообщили в пресс-службе регионального УКМВДЛ России, девушка была обнаружена полицейскими во время рейда, когда инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники патрульно-постовой службы заметили ее на Советском проспекте, направлявшейся в магазин.

- Выяснилось, что она проводила время в гостях у друзей, - добавили в правоохранительном ведомстве. - Установлено, что никаких противоправных действий в отношении Каролины совершено не было. После проведения профилактической беседы она будет передана родителям.