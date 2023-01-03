За год в Калининградской области военнослужащие приобрели 315 квартир

В минувшем году в Калининградской области военнослужащими - участниками накопительно-ипотечной системы было заключено 315 сделок на сумму более 1 миллиарда 130 миллионов рублей. Из них 33 сделки - по договорам долевого участия в строительстве, а 31 человек приобрел жилые дома с земельным участком.

При этом, как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 60,24 квадратных метра, а средняя стоимость одного квадратного метра - 79,5 тысячи рублей. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 64,4 квадратных метра, а средняя стоимость одного квадратного метра - 79,3 тысячи рублей. Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком - 143 квадратных метра при стоимости 48,7 тысячи рублей за «квадрат».

С начала функционирования накопительно-ипотечной системы в самом западном регионе РФ было приобретено уже свыше 7 900 жилых помещений на общую сумму более 23,4 миллиарда рублей.