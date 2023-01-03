Погостившему у приятеля калининградцу грозит лишение свободы

Калининградцу грозит лишение свободы на срок до 5 лет после того как он погостил у своего приятеля.

Хозяин жилища гостеприимно оставил ночевать друга у себя. Друг дождался, пока ответственный квартиросъемщик уснул, пошарил по карманам одежды спящего, нашел ключи от автомобиля, хлебнул еще вина для пущего куража, и решил прокатиться по ночному городу.

Угонщик «Рено Логан» от улицы Гайдара успел доехать до «Дзержинки», где и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Вождение в пьяном виде чужого транспортного средства – пасьянс сложился в 166-ю статью УК РФ. Дознавателем ОМВД России по Ленинградскому району уже возбуждено уголовное дело.