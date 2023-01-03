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НовостиОбщество3 января 2023 14:00

В Литве резко выросла заболеваемость туберкулезом

Опасную инфекцию подхватило на треть больше людей, чем годом ранее
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

За 11 месяцев 2022 года в Литве было зарегистрировано на треть больше случаев заболеваний туберкулезом, чем за весь предыдущий год. Об этом сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения..

- Один больной открытой формой туберкулеза может заразить 10-15 человек, поэтому важно диагностировать болезнь как можно раньше, чтобы было больше шансов на выздоровление, и чтобы можно было защитить других людей, - прокомментировала глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По мнению специалистов, особое значение в сложившейся ситуации приобретает вакцинация младенцев от этой болезни. Вакцины от туберкулеза для взрослых до сих пор не существует.