В Славском районе водитель «Ауди» устроил тройное ДТП, есть пострадавшие

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ДТП произошло в среду, 3 января, в 17 часов 55 минут на трассе «Гвардейск-Неман-граница с Литовской Республикой». Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Ауди» под управлением 48-лнетнего водителя двигался со стороны поселка Талпаки. Не выдержав боковой интервал, легковушка врезалась с «Сканию» с полуприцепом, стоявшую справа с включенной аварийкой и выставленным знаком аварийной остановки.

От удара «Ауди» отбросило на встречную полосу, где в этот момент ехал «Ситроен» под управлением 46-летнего водителя. Произошло еще одно столкновение. В результате ДТП водитель, 45-летний пассажир «Ауди» и 57-летний пассажир «Ситроен» получили травмы.