В Калининградской области снижается заболеваемость ОРВИ

Региональный Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости в Калининградской области в последнюю неделю 2022 года. Всего за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа к врачам обратились 10848 человек. Интенсивный показатель заболеваемости оказался на 22,63% ниже, чем на 51-й неделе.

- Число заболевших среди взрослых снизилось на 13,3%; среди детей 0-2 года на 11,93%; 3-6 лет- на 14,14%; среди детей 7-14 лет – на 51,6%, - уточнили в ведомстве.

Несмотря на общее снижение, эпидемические пороги, как по совокупному населению, так и в возрастных группах (взрослые и дети) на 52-й неделе по-прежнему были превышены. Исключением стала возрастная группа 7-14 лет, где заболеваемость впервые ниже эпидемического порога на 6,12%

- Это стало следствием принятых мер по разобщению школьников, - объясняют в Роспотребнадзоре.

По совокупному населению эпидемический порог превышен на 41,35%.