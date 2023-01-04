Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 января 2023 11:06

В 2023 году билеты на поезда из Калининграда и обратно будут продавать со скидками

Николай Литвинов
.

.

Фото: Александр Подгорчук

О внедрении скидок объявила Федеральная пассажирская компания (входит в структуру Российских железных дорог). Как сообщает ТАСС, спецтарифы вступят в силу уже 10 января и будут действовать по 31 мая. Затем акция возобновится 16 сентября и продлится по 21 декабря. В эти периоды оформить билеты в последнее четырехместное купе вагонов можно со скидкой 20%. На летний сезон с 1 июня по 15 июня размер скидки составит 10%.

В компании отмечают, что предложение распространяется на поездки из Калининграда и в Калининград.

Напомним, что с 1 января 50% льгота для школьников и студентов очной формы обучения при проезде в пригородных поездах и областных автобусах будет предоставляться круглогодично, без перерыва на время каникул.