В 2023 году билеты на поезда из Калининграда и обратно будут продавать со скидками

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О внедрении скидок объявила Федеральная пассажирская компания (входит в структуру Российских железных дорог). Как сообщает ТАСС, спецтарифы вступят в силу уже 10 января и будут действовать по 31 мая. Затем акция возобновится 16 сентября и продлится по 21 декабря. В эти периоды оформить билеты в последнее четырехместное купе вагонов можно со скидкой 20%. На летний сезон с 1 июня по 15 июня размер скидки составит 10%.

В компании отмечают, что предложение распространяется на поездки из Калининграда и в Калининград.

Напомним, что с 1 января 50% льгота для школьников и студентов очной формы обучения при проезде в пригородных поездах и областных автобусах будет предоставляться круглогодично, без перерыва на время каникул.