Мэрия назвала дворы, которые отремонтируют в Калининграде в 2023 году

.
Фото: мэрия Калининграда
Очередь на ремонт дворов в Калининграде расписана на ближайшие два года. Как сообщает мэрия в соцсетях, в 2023-м в порядок приведут следующие объекты:
- Багратиона, 73а;
- Багратиона, 69;
- Белинского, 38, Глазунова,9, Красносельская,56;
- Борзова, 90;
- Гакуна, 2, 4, 6, 8, 10, Бусловского,1, 3, 5;
- Грибоедова, 5-7, пер. Грибоедова 8-12;
- Ленинский пр-кт, 39-45,47-61, 63-67,Университетская,1а, 1-1.
- Октябрьская, 61-63;
- Пугачева, д. 3,5-7а, 9-11;
- Серпуховская, 11-21;
- Станочная, 7-9, Радищева, 104-106;
- Танковая, 13.
Часть дворов из списка отремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды». Чтобы попасть в проект, нужно провести общее собрание собственников и принять решение о вступлении в программу.
- По сути, для жителей это единственная возможность получить из бюджета софинансирование от 80-95% на благоустройство своей территории, - отмечают в мэрии.
Другую часть дворов отремонтируют исключительно за счет средств городского бюджета. В силу географических особенностей эти дома не отвечают критериям федеральной программы (стоят отдельно и не могут образовать единую дворовую территорию с соседями).