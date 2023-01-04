Мэрия назвала дворы, которые отремонтируют в Калининграде в 2023 году

. Фото: мэрия Калининграда

Очередь на ремонт дворов в Калининграде расписана на ближайшие два года. Как сообщает мэрия в соцсетях, в 2023-м в порядок приведут следующие объекты:

- Багратиона, 73а;

- Багратиона, 69;

- Белинского, 38, Глазунова,9, Красносельская,56;

- Борзова, 90;

- Гакуна, 2, 4, 6, 8, 10, Бусловского,1, 3, 5;

- Грибоедова, 5-7, пер. Грибоедова 8-12;

- Ленинский пр-кт, 39-45,47-61, 63-67,Университетская,1а, 1-1.

- Октябрьская, 61-63;

- Пугачева, д. 3,5-7а, 9-11;

- Серпуховская, 11-21;

- Станочная, 7-9, Радищева, 104-106;

- Танковая, 13.

Часть дворов из списка отремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды». Чтобы попасть в проект, нужно провести общее собрание собственников и принять решение о вступлении в программу.

- По сути, для жителей это единственная возможность получить из бюджета софинансирование от 80-95% на благоустройство своей территории, - отмечают в мэрии.

Другую часть дворов отремонтируют исключительно за счет средств городского бюджета. В силу географических особенностей эти дома не отвечают критериям федеральной программы (стоят отдельно и не могут образовать единую дворовую территорию с соседями).