После «пьяного» ДТП под Неманом возбуждено уголовное дело

Авария произошла еще 13 августа. В шесть часов вечера 31-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения ехала за рулем «Ауди 100» по улице Неманской в поселке Жилино Неманского района. Превысив скорость, женщина не справилась с управлением и- машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП 36-летняя пассажирка автомобиля получила множественные травмы правой руки, что квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в отношении водителя возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».