В лесах Калининградской области высадят более 60 тысяч деревьев

Посадочные работы будут проводиться весной и осенью. Как сообщает пресс-служба областного правительства, работа по подбору участков искусственного лесовосстановления на 2023 год уже проведена. Всего планируется высадить более 60 тысяч саженцев.

По итогам реализации национального проекта «Экология» в 2022 году площадь лесовосстановительных работ в Калининградской области составила более 70 гектаров. В посадочных работах, организованных министерством, участвовали более сотни человек, в том числе волонтеры. Высажено порядка 75 тыс. саженцев. В том числе в рамках акций «Сад памяти» и «Сохраним лес» высадили более 10 тыс. саженцев елей, дубов, вишен, яблонь и черешен.