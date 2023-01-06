Контрастный фасад и серая крыша: Кирху королевы Луизы решено привести к историческому виду

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Преобразование внешнего вида кирхи королевы Луизы, в котором расположен театр кукол, одобрила Госэкпертиза. Историческое здание решено привести к историческому виду. Решение опубликовано на сайте областного правительства.

В частности, будет изменен цвет кровли и стен.

«Ввиду дороговизны меди и большого объема кровельных работ, было принято и согласовано в рабочем порядке решение по использованию листов кровельной жести графитового цвета с укладкой в фальц», - говорится в документе.

Также было принято решение по колеру фасадных плоскостей. Стены станут серо-коричневого цвета, а углы здания и архитектурные детали выкрасят в контрастный светлый руст.

Ранее о грядущих изменениях рассказали в Службе охраны памятников. О том, что памятник хотят привести к историческому виду, перекрасить и изменить цвет кровли, говорилось на заседании научно-методического совета, воссозданного при Службе госохраны объектов культурного наследия.

Мемориальная кирха в память о королеве Луизе-Августе-Вильгельмине-Амалии (1776-1810) возведена в 1899-1901 годах в пригороде Кенигсберга – Миттельхуфен.

С 2007 года здание внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.