Названы дороги и мосты в Калининградской области, которые в 2023 году отремонтируют по нацпроекту

. Фото: Правительство Калининградской области

Определены подрядные организации, которые в 2023 году отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дороги и мосты.

По данным министерства развития инфраструктуры Калининградской области, в рамках нацпроекта приведут в порядок участки на дорогах: «Воробьево – Рощино – Луговое»,

«Низовье – Константиновка»,

«Жилино – Неман»,

«Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман»,

«Полесск – Гвардейск – Правдинск»,

«Калининград – Зеленоградск»,

«Калининград – Голубево –Полевое»,

«Зеленоградск – Приморск через Светлогорск».

Скоро будет определен подрядчик, который ремонт 27-километрового участка трассы «Романово – Пионерский – Сальское – Янтарный».

Также известны подрядчики, которые займутся ремонтом мостов через реку Красная в Гусевском округе, реку Инструч в Краснознаменском округе, а также через реки Оса и Долгая в Славском округе.