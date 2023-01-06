Названы дороги и мосты в Калининградской области, которые в 2023 году отремонтируют по нацпроекту

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Фото: Правительство Калининградской области
Определены подрядные организации, которые в 2023 году отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дороги и мосты.
По данным министерства развития инфраструктуры Калининградской области, в рамках нацпроекта приведут в порядок участки на дорогах: «Воробьево – Рощино – Луговое»,
«Низовье – Константиновка»,
«Жилино – Неман»,
«Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман»,
«Полесск – Гвардейск – Правдинск»,
«Калининград – Зеленоградск»,
«Калининград – Голубево –Полевое»,
«Зеленоградск – Приморск через Светлогорск».
Скоро будет определен подрядчик, который ремонт 27-километрового участка трассы «Романово – Пионерский – Сальское – Янтарный».
Также известны подрядчики, которые займутся ремонтом мостов через реку Красная в Гусевском округе, реку Инструч в Краснознаменском округе, а также через реки Оса и Долгая в Славском округе.