Музей Мирового океана поставил рекорд посещаемости в первые дни января

. Фото: Музей мирового океана

В Калининграде Музей Мирового океана обновил рекорд посещаемости – за первые дни новогодних каникул, со 2 по 5 января, музей принял более 35 тысяч человек.

Как отмечает пресс-служба музея, в прошлом году за эти же дни, экспозиции осмотрели более 20 тысяч человек.

Самыми популярными музейными объектами стали Главный корпус, подводная лодка Б-413 и судно «Витязь» и Фридрихсбургские ворота.

Также гости приходят в Морской выставочный центр, маяк Заливино, в Королевские ворота.