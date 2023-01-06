Лоси, кабаны и кирхи: Калининградский фотограф снял фильм о Славском районе

. Фото: Денис Штейн

Калининградский фотограф и оператор Денис Штейн презентовал фильм о Славском районе, который он снимал более 10 лет.

«Только здесь, вы можете увидеть самый богатый мир флоры и фауны нашего региона. Именно тут находится царство великана лесов и болот - лося, который все еще встречается в наши дни. Во времена Восточной Пруссии, эти земли носили название Эльхнидерунг - Лосиная низменность или долина», - рассказывает автор.

Хронометраж фильма «Лосиная долина» почти 8 минут. На экране зритель видит не только красоты Славского района, панораму Куршского залива и знаковые строения Восточной Пруссии. В кадр попали, конечно, животные. Это лошади с жеребятами, косули, орлан-белохвост, лоси с детенышем, колония белых цапель, дикие гуси, лебеди, кабаны, аисты…

«Существование этого хрупкого мира живой природы, во многом зависит от действий человека. Именно поэтому, мы должны ценить эти необыкновенные богатства, чтобы передать их в неизменном виде следующим поколениям людей», - говорит автор фильма.