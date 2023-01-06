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НовостиОбщество6 января 2023 12:39

Мэрия Калининграда: На улице Невского нет возможности построить школу и детский сад

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Власти Калининграда рассказали о том, что на улице Александра Невского нет возможности построить детский сад и школу. Об этом 5 января сообщается в «ВКонтакте» в ответ на просьбу пользователя возвести новую школу.

«Непосредственно на Невского строить детский сад и школу не планируем, поскольку здесь нет земель, свободных от прав третьих лиц. Но о существующей проблеме знаем, и стараемся разгрузить образовательные учреждения в этом микрорайоне за счет строительства в соседних», - ответили в мэрии.

Сообщается, что построить школу или садик стоит более 1 миллиарда рублей.

«Из городского бюджета полностью профинансировать их строительство нет возможности, поэтому все образовательные учреждения возводим по федеральным программам и нацпроектам при условии выделения средств из областного и федерального бюджетов», - сообщили в городской администрации.