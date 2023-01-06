Калининградский Роспотребнадзор напомнил о симптомах свиного гриппа

В Калининградской области люди продолжают болеть свиным гриппом. Врачи напоминают, что вирус гриппа А H1N1/09 часто, не задерживаясь длительно в верхних дыхательных путях, проникает в нижние отделы. Воспаление легких может развиться быстро, уже на третий-пятый день заболевания.
Очень важно определить диагноз и назначить лечение сразу при появлении симптомов заболевания.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, о начале заболевания чаще всего говорят симптомы:
-повышение температуры;
-боли или першение в горле;
-заложенность носа, ринорея (насморк);
-ломота в теле, головная боль;
-озноб, слабость;
-кашель;
У части людей отмечается диарея и рвота.
Не занимайтесь самолечением, обращайтесь ко врачу.
Люди, имеющие высокий риск тяжелого течения вирусных инфекций:
-маленькие дети, особенно дети до года!;
- лица 65 лет и старше;
- беременные женщины;
- люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями (астма, диабет, сердечные заболевания);
- лица со сниженным иммунитетом (например, лица, принимающие иммуносупрессивные (стероиды, цитостатики) препараты, ВИЧ-инфицированные).