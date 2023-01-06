Калининградский Роспотребнадзор напомнил о симптомах свиного гриппа

В Калининградской области люди продолжают болеть свиным гриппом. Врачи напоминают, что вирус гриппа А H1N1/09 часто, не задерживаясь длительно в верхних дыхательных путях, проникает в нижние отделы. Воспаление легких может развиться быстро, уже на третий-пятый день заболевания.

Очень важно определить диагноз и назначить лечение сразу при появлении симптомов заболевания.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, о начале заболевания чаще всего говорят симптомы:

-повышение температуры;

-боли или першение в горле;

-заложенность носа, ринорея (насморк);

-ломота в теле, головная боль;

-озноб, слабость;

-кашель;

У части людей отмечается диарея и рвота.

Не занимайтесь самолечением, обращайтесь ко врачу.

Люди, имеющие высокий риск тяжелого течения вирусных инфекций:

-маленькие дети, особенно дети до года!;

- лица 65 лет и старше;

- беременные женщины;

- люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями (астма, диабет, сердечные заболевания);

- лица со сниженным иммунитетом (например, лица, принимающие иммуносупрессивные (стероиды, цитостатики) препараты, ВИЧ-инфицированные).