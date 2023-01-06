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НовостиОбщество6 января 2023 13:39

До конца января в Калининградской области откроют три сельских медпункта

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

До конца января в Калининградской области планируют открыть медпункты в поселке Ильичево под Полесском и Новостроево под Правдинском. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Также идет подготовка по оформлению документов ФАПом в поселке Прибрежное Гурьевского муниципального округа.

В Минздраве сообщают, что в минувшем году в регионе проходил монтаж фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели из федерального и регионального бюджетов на условиях софинансирования 90 на 10 процентов соответственно было направлено в общей сложности 18,2 миллиона рублей.