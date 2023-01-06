Ушла из инфекционной больницы: В Калининграде ищут 48-летнюю женщину в халате

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде ищут 48-летнюю Татьяну Редчиц, которая пропала накануне Нового года. Об этом сообщается на страничке поисково-спасательного отряда «Запад» в «ВКонтакте».

Женщина еще 29 декабря ушла из инфекционной больницы на улице Фрунзе и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения.

Была одета в кофту, штаны и халат в цветочек.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038, 8(4012) 520-444 или 02.