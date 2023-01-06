Под Янтарным после ДТП перевернулся автомобиль

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Под Янтарным случилось серьезное ДТП, в котором пострадали два человека. 5 января в полдень на дороге «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск» 45-летний водитель «Мерседеса» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, «Мерседес» столкнулся с автомобилем «Хендэ», который ехал по главной дороге.

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель и 49- летний пассажир «Мерседеса» получили телесные повреждения.