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НовостиПроисшествия6 января 2023 14:01

Под Янтарным после ДТП перевернулся автомобиль

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

Под Янтарным случилось серьезное ДТП, в котором пострадали два человека. 5 января в полдень на дороге «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск» 45-летний водитель «Мерседеса» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, «Мерседес» столкнулся с автомобилем «Хендэ», который ехал по главной дороге.

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель и 49- летний пассажир «Мерседеса» получили телесные повреждения.