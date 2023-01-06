В Калининградской области медики получили 13 новых автомобилей скорой помощи

. Фото: Правительство Калининградской области

Тринадцать новых автомобилей скорой медицинской помощи получили Нестеровский, Ладушкинский, Зеленоградский, Черняховский, Полесский, Советский, Балтийский, Багратионовский и Светловский округа. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что в машинах есть электрокардиограф, дефибриллятор, бортовая и переносная системы искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, глюкометр.

Автомобили предназначены для работы общепрофильных бригад.