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НовостиОбщество6 января 2023 15:36

В Калининградской области медики получили 13 новых автомобилей скорой помощи

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Тринадцать новых автомобилей скорой медицинской помощи получили Нестеровский, Ладушкинский, Зеленоградский, Черняховский, Полесский, Советский, Балтийский, Багратионовский и Светловский округа. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что в машинах есть электрокардиограф, дефибриллятор, бортовая и переносная системы искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, глюкометр.

Автомобили предназначены для работы общепрофильных бригад.