Безопасность рождественских мероприятий в Калининграде обеспечивают более 180 росгвардейцев

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Во время проведения рождественских мероприятий общественный правопорядок и общественную безопасность в Калининградской области совместно с полицией обеспечивают более 180 сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Службу на улицах Калининграда и области несут сотрудники ОМОН, вневедомственной охраны, а также военнослужащие регионального управления и специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии.

Более чем в 50 городских и областных православных храмах, церквях и часовнях проводятся праздничные богослужения. В канун праздника специалисты ОМОН провели обследование мест, где проходят богослужения. Кроме этого, экипажи вневедомственной охраны приближены к местам массового пребывания.