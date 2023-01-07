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НовостиПроисшествия7 января 2023 8:35

На ул. Железнодорожной БМВ врезался в рейсовый автобус

Виктор Сергеев
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Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде вечером в пятницу, 6 января, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на улице Железнодорожной. БМВ врезался в пассажирский автобус. По словам очевидцев, из легковушки после столкновения выбежал водитель и двое пассажиров, которые скрылись с места ДТП.

На месте работали спасатели МЧС и медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.