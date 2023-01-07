В Гусеве вандал разбил экраны на автобусных остановках

В Гусеве задержали мужчину, который разбил экраны на остановках в центре города. Об этом сообщает телеграм-канал местной администрации.

Акт вандализма зафиксировали камеры наблюдения «Безопасного города» 2 января. Помимо штрафа, злоумышленнику предстоит выплатить ущерб, нанесенный муниципальному имуществу.

«Обращаем внимание граждан, которым некуда девать энергию. В Гусеве есть физкультурно-оздоровительный комплекс, где есть тренажерный зал, есть секции бокса и различных восточных единоборств. Кроме того, администрация может предоставить целый спектр общественных работ на пользу города и его жителей», - отметили в местной администрации.