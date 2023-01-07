Коронавирус за сутки выявили в 9 городах Калининградской области

. Фото: архив "КП"

За сутки в Калининградской области выявили 61 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 9 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 48 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Балтийский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 2,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 2,

Светлогорский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Черняховский городской округ – 4.