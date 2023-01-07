Власти сообщили, в каких поселках области в 2023 году появится высокоскоростной интернет

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Власти предварительно определили поселки в Калининградской области, в которых в 2023 году появится высокоскоростной интернет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это Северный и Михайлово в Гусевском округе, Лесное в Светлогорском округе, Зайцево в Правдинском округе, Матросово в Полесском округе и Богдановка в Мамоновском округе. Еще три поселка – Георгиевское (Гусевский округ), Ельняки (Гвардейский округа) и Березовка (Багратионовский округ) находятся в стадии проверки наличия действующих услуг связи, по итогам которой будет принято решение об их подключении.

Именно они стали лидерами в ходе голосования, которое проводилось в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Он предусматривает оснащение мобильной связью, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G), малых населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек.