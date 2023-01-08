В 21 поселке Калининградской области установят детские площадки

В Калининградской области по программе конкретных дел установят 21 новую детскую площадку.

В правительстве Калининградской области сообщили, что площадки появятся:

в Гурьевском округе в поселках Голубево и Васильково, в Ладушкине, Мамоново, Немане, Нестерове и в поселке Бабушкино Нестеровского округа, в Головкино и Изобильном Полесского округа, в Люблино Светловского округа, в Донском Светлогорского округа, в Гастеллово и Мысовке Славского округа, а также в Подгорном и Зеленом бору Черняховского округа, еще две площадки появятся в Черняховске.