Коронавирус за сутки выявили в 10 муниципалитетах Калининградской области

В Калининградской области за сутки выявили 50 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи в муниципальных образованиях Калининградской области на 8 января распределились так:

Калининград – заболело 30 человек

Багратионовский городской округ – 2 человека

Балтийский городской округ – 2 человека

Пионерский городской округ – 1 человек

Гвардейский городской округ – 4 человека

Гурьевский городской округ – 4 человека

Гусевский городской округ – 1 человек

Светловский городской округ – 3 человека

Мамоновский городской округ – 1 человек

Черняховский городской округ – 2 человека