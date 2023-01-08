Коронавирус за сутки выявили в 10 муниципалитетах Калининградской области

В Калининградской области за сутки выявили 50 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи в муниципальных образованиях Калининградской области на 8 января распределились так:
Калининград – заболело 30 человек
Багратионовский городской округ – 2 человека
Балтийский городской округ – 2 человека
Пионерский городской округ – 1 человек
Гвардейский городской округ – 4 человека
Гурьевский городской округ – 4 человека
Гусевский городской округ – 1 человек
Светловский городской округ – 3 человека
Мамоновский городской округ – 1 человек
Черняховский городской округ – 2 человека