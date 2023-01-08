В Калининградской области установят 4 станции водоподготовки

В 2023 году на реализацию программы конкретных дел из бюджета Калининградской области выделено 420 миллионов рублей.

Как сообщают в министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области, акцент делается на повышение качества водоснабжения в населенных пунктах.

В планах установка модульных станций водоподготовки в Приморске Балтийского округа, Пятидорожном Багратионовского округа, в Зорино Гвардейского округа и в Ушаково Гурьевского округа.

«Автоматические станции комплектуются на основании анализов проб воды, забранных со скважин в каждом поселке. Механизм очистки выглядит так: станция забирает воду из скважины, пропускает через фильтры грубой очистки и обеззараживания, очищенная вода накапливается в резервуарах, и затем после насосной станции через ультрафиолетовое обеззараживание подается жителям в поселок или город. Качество воды из-под крана становится лучше и соответствует СанПину», - рассказали в пресс-служба областногоправительства.

В правительстве отметили, что в 2022 году станции работали для жителей Ладушкина, поселков Невского и Ласкино, Константиновки Гурьевского округа, Озерского округа, а также Домново Правдинского округа.

«У всех заметно реже стали портиться домашние фильтры и бытовая техника», - акцентировали в правительстве.

Помимо этого, в 2023 году продолжится капремонт 21 сети водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах.