В новогодние праздники в Калининграде 200 человек напились так, что им понадобилась помощь медиков

В Калининграде две сотни человек в алкогольном опьянении стали пациентами медучреждений. По данным руководителя Городской станции скорой медицинской помощи Дмитрия Питякова, ровно 200 вызовов бригад скорой помощи было к пациентам, находившимся в алкогольном опьянении.

«Из них помощь на улице потребовалась 79, в домашних условиях - 121. Доставлены в стационар 67 таких пациентов, из них с улицы – 56 человек», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В целом же, по сообщению медиков, по сравнению с декабрем, вызовов скорой помощи в новогодние праздники в Калининграде было меньше.