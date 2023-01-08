Резали пальцы, ломали руки: В Калининграде за январские каникулы пострадало 667 человек

В Калининграде медики подвели итоги январских каникул. За первую неделю нового 2023 года, с 1 по 7 января, в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи обратились 667 человек.

По информации руководителя травмпункта больницы Сергея Шило, горожане поступали с резаными ранами, различными переломами.

«Травмы, в основном, бытовые: упал, ударился, подвернул ногу и т.д. Дамы резали пальцы при приготовлении новогодних блюд. Преобладали растяжения капсульно-связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, ушибы грудной клетки, резаные раны пальцев и, конечно, различные переломы - лодыжек, лучевой кости и т.д.», – сообщил Сергей Шило.

По его словам, в среднем, в травмпункт с начала января обращалось порядка 85 человек в сутки, что чуть выше обычного.