Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 января 2023 16:08

В Калининграде ищут 15-летнего школьника, который пропал 6 января

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Калининграда объявила в розыск 15-летнего Максима Кирбуца. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, еще 6 января, около полуночи, подросток ушел из дома по ул. Вагоностроительной. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы ребенка: на вид 13-14 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза темно-карие.

Был одет в черный спортивный костюм с капюшоном, черные кроссовки.

Всех, располагающих информацией о местонахождении школьника, просьба сообщить по телефонам: 112, 552-013, 552-098.