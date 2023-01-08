В Калининграде ищут 15-летнего школьника, который пропал 6 января

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Калининграда объявила в розыск 15-летнего Максима Кирбуца. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, еще 6 января, около полуночи, подросток ушел из дома по ул. Вагоностроительной. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы ребенка: на вид 13-14 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза темно-карие.

Был одет в черный спортивный костюм с капюшоном, черные кроссовки.

Всех, располагающих информацией о местонахождении школьника, просьба сообщить по телефонам: 112, 552-013, 552-098.