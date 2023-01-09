Вневедомственная охрана Росгвардии за год задержала 600 нарушителей в области

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Сотрудники вневедомственной охраны за год задержали 600 правонарушителей на охраняемых объектах в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Всего в течение года было отработано свыше 8000 сигналов «тревога». В отношении охраняемого имущества выявлено 300 правонарушений, сотрудники охраны приняли участие в раскрытии более 50 преступлений, на охраняемых объектах пресечено более 900 противоправных действий.

В настоящее время под защитой подразделений вневедомственной охраны находится свыше 7000 объектов, около 4000 мест проживания и хранения имущества граждан.