Калининград вошел в топ-10 популярных направлений для семейного экскурсионного отдыха в январе

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил самые популярные направления января 2023 года для семейного экскурсионного отдыха.

На первом месте оказалась Москва с 13% броней, на втором - Сочи, а на третьем - Санкт-Петербург (12% и 11% бронирований соответственно).

Десять популярных направлений для семейного экскурсионного отдыха в январе 2023:

1. Москва, Московская область 5568 р. / 3 ночи 2. Сочи, Краснодарский край 4633 р. / 5 ночей 3. Санкт-Петербург, Ленинградская область 5723 р. / 4 ночи 4. Казань, Татарстан 5782 р. / 3 ночи 5. Кисловодск, Ставропольский край 4672 р. / 5 ночей 6. Нижний Новгород, Нижегородская область 6029 р. /3 ночи 7. Тюмень, Тюменская область 3846 р. / 4 ночи 8. Петрозаводск, Карелия 5331 р. / 3 ночи 9. Ялта, Крым 4071 р. / 4 ночи 10. Калининград, Калининградская область 3944 р. / 4 ночи