В Калининграде полиция разыскала 15-летнего подростка

В Калининграде полицейские разыскали пропавшего 15-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

15-летний Дмитрий П. ушел из дома 25 декабря, поиски несовершеннолетнего велись непрерывно.

Разыскиваемого заметили инспекторы ПДН возле магазина в районе ул. Аллея Смелых.

Установлено, что никаких противоправных действий в отношении него совершено не было. Все это время он гулял с друзьями. После проведения профилактической беседы в отделе полиции 15-летний подросток будет передан законным представителям.