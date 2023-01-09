Приставы заставили коммерсанта выплатить 200 тысяч незаконно уволенной сотруднице

Судебные приставы помогли жительнице Калининграда восстановиться на работе и получить компенсацию за вынужденные прогулы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Горожанка работала диспетчером у индивидуального предпринимателя, предоставляющего услуги такси. Заболев, она обратилась к врачу, взяла листок нетрудоспособности и уведомила об этом работодателя. Однако после выздоровления она не смогла вернуться на рабочее место, поскольку ее уволили за прогулы.

Суд встал на сторону работницы и обязал работодателя восстановить женщину в ранее занимаемой должности и выплатить ей компенсацию за вынужденные прогулы в размере 200 тысяч рублей.

Коммерсант не спешил исполнять решение суда, поэтому приставы арестовали его автомобиль «КИА РИО». Предприниматель был предупрежден о последствиях этой меры: в случае игнорирования требований машина будет оценена и реализована на торгах. Мужчина не захотел расстаться с транспортом и полностью исполнил решение суда: женщина получила деньги и вернулась на работу.