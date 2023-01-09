Калининградский «Локомотив» одержал победу в первой же игре 2023 года

Волейболистки калининградского «Локомотива» сыграли первый матч чемпионата России в новом году. «Локо» 8 января встретились в Одинцово с командой «Заречье-Одинцово» и победили со счетом 3:1.

Из-за травмы игру пропустила бразильянка Лоренне Тейшейра, ее место заняла Юлия Максимова, которая отлично вошла в игру и радовала зрителей уверенными атаками в первой победной партии. Вторая партия оказалась для «Локомотива» непростой, но девушки сумели реабилитироваться в конце встречи. Итог – победа и ликование болельщиков.

- Это настоящий новогодний волейбол. Игра была хорошей для болельщиков, а с точки зрения тренеров – нервной. Хочется таких игр избежать. Потому что в игре исход был неизвестен. Никто не знал, как оно повернется, как оно будет. Сейчас повезло нам – мы выиграли, - сказал главный тренер «Локомотива» Константин Сиденко.

Он отметил, что именно четвертая партия прошла «на нервах».