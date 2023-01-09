Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 23 января

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области.

С 9 по 23 декабря фоторадары будут установлены:

1. На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск;

2. На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;

3. На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;

4. На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;

5. «Переславское-Круглово» п.Переславское в сторону г. Калининграда;

6. «Переславское-Круглово» в сторону пос.Кумачево;

7. На 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;

8. На 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;

9. На 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;

10. На 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;

11. На 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону пос. Люблино;

12. На 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону микрорайона Чкаловск;

13. На 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону г. Зеленоградска;

14. На 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону г. Калининграда;

15. Город Калининград ул. Планерная в сторону ул. Мира;

16. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».