Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 23 января

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Фото: Безопасный город
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области.
С 9 по 23 декабря фоторадары будут установлены:
1. На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск;
2. На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;
3. На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;
4. На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;
5. «Переславское-Круглово» п.Переславское в сторону г. Калининграда;
6. «Переславское-Круглово» в сторону пос.Кумачево;
7. На 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;
8. На 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;
9. На 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;
10. На 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;
11. На 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону пос. Люблино;
12. На 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону микрорайона Чкаловск;
13. На 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону г. Зеленоградска;
14. На 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону г. Калининграда;
15. Город Калининград ул. Планерная в сторону ул. Мира;
16. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».