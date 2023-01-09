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НовостиОбщество9 января 2023 10:18

Ввод в эксплуатацию газопровода до Балтийска перенесли на октябрь 2023 года

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

Сроки завершения строительства газопровода до Балтийска и ввод его в эксплуатацию вновь перенесены.

Изменение существенных условий контракта закреплено в распоряжении регионального правительства. В документе отмечается, что срок выполнения работ – до 20 августа 2023 года, срок ввода объекта в эксплуатацию – до 20 октября. Ранее сообщалось, что газопровод будет введен в эксплуацию в декабре 2022 года.

Напомним, в ноябре региональные власти выделили 52 млн рублей на достройку газопровода до Балтийска.