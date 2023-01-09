Калининградец получил 11,5 лет за мошенничество и похищение двух человек

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Житель Калининграда признан виновным в серии мошенничеств и похищении людей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

27-летний мужчина представился сотрудником уголовного розыска и убедил троих гастарбайтеров, что сможет помочь им оформить разрешение на временное пребывание. Получив от них 132тысяч рублей, он распорядился деньгами по собственному усмотрению.

При помощи поддельного служебного удостоверения он также похитил двух местных жителей, угрожав им уголовным делом за сбыт наркотиков. 25-летний калининградец передал мошеннику 50 тысяч рублей и спешно покинул регион. Отец 17-летнего подростка, которого также похитил лже-полицейский, обратился к настоящим правоохранителям. При передаче денег злоумышленника задержали.

Суд приговорил мужчину к 11,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.