Чайки, совы и лебедята: Кого калининградские волонтеры спасали в новогодние праздники

. Фото: Биосфера Балтики

В Калининградской области в январские праздники продолжали работу волонтеры, которые вместе с организацией «Биосфера Балтики» спасали диких животных.

Как рассказала «Комсомолке» руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская, таких животных оказалось более 20 и в основном это птицы.

- К нам поступила утка кряква с травмой крыла, индоутка, которая убежала из курятника, 9 чаек разных видов (3 почти сразу погибли, у них были несовместимые с жизнью травмы, остальные либо контужены, либо с сильными переломами), 4 голубя, 2 лебеденка, 2 сбитые совы: серая неясыть еще жива, а ушастая сова погибла по дороге к нам, - рассказала Юлия.

По ее словам, также в «Биосферу Балтики» доставили летучую мышь и перепелятника с черепно-мозговой травмой. Увы, хищная птица погибла в ветеринарной клинике, когда ей оказывали помощь.

В Калининграде из-за новогодних фейерверков погибли лебеди. Птиц обнаружили в Преголе в районе Рыбной деревни.