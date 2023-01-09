Росгвардия помогла изъять у браконьеров 3 километра сетей и 10 моторных лодок

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Спецподразделения Росгвардии в 2022 году приняли участие в 492 рейдах по пресечению незаконной добычи рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рейдовые мероприятия проводились как водных объектах, так и на маршрутах транспортировки и в местах реализации и хранения рыбопродукции.

Сотрудники спецподразделений совместно с инспекторами рыбоохраны изъяли у нарушителей более 60 незаконных орудий лова, около 3000 метров сетей и 10 моторных лодок, 360 кг рыбы.