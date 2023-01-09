Самбисты из Калининграда приняли участие в национальном тренировочном сборе

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Москве прошел национальный тренировочный сбор сильнейших российских борцов. В нем приняли участием около тысячи представителей спортивного и боевого самбо из восьми государств и 31 региона РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Калининградскую область представили 15 человек. В их числе - призеры и победители чемпионатов и первенств России, Европы и мира Анжела Гаспарян, Елизавета Сыщикова, Олег Филиппов. Помимо спортсменов в обмене опытом поучаствовал старший тренер региональной сборной Сергей Мкртчян. Следом на аналогичное событие отправились младшие самбисты под руководством помощника старшего тренера Мовладия Баялиева.

Ближайшие региональные соревнования по этому отечественному прикладному единоборству состоятся уже 14 января. На коврах реконструированного специализированного зала «Россия» в Калининграде состоится первенство Калининградской области среди юношей и девушек не старше 16 лет.