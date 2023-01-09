В Гусеве при пожаре в жилом доме спасли человека

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Утром в понедельник, 9 января, на улице Некрасова в Гусеве произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 9.21. В доме на две семьи в квартире на втором этаже горели мебель и постельные принадлежности.

Прибывшие на место пожарные спасли одного человека. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 10 человек и 2 единицы техники.