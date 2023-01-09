Калининградец украл у соседки телевизор, бойлер и гантели

В поселке Славяновка Багратионовского района полицейские раскрыли по горячим следам кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Утром 4 января в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы, что из подъезда многоквартирного дома по улице Дзержинского пропали телевизор, бойлер и две 10-килограммовые гантели.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели осмотр, опросили потерпевшую и жителей соседних квартир. Когда полицейские зашли в квартиру проживающего этажом выше 48-летнего гражданина, они обнаружили похищенное имущество. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что, обнаружив чужое имущество в свободном доступе, решил его похитить, после чего перенес в свое жилище.

Теперь вору грозит до 5 лет лишения свободы.