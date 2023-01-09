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НовостиОбщество9 января 2023 14:27

В центре Калининграда работает пункт приема помощи мобилизованным и их семьям

Виктор Сергеев
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде до 17 часов вторника, 10 января, на парковке торгового центра «Кловер» в брендированном шатре #МЫВМЕСТЕ волонтеры акции принимают гуманитарную помощь мобилизованным и их семьям. Кроме этого, все желающие смогут написать доброе письмо участникам СВО. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

«Вы можете принести изделия, сделанные своими руками (например, вязаные носки или свитера). Если у вас есть теплая одежда, игрушки и предметы быта, которыми вы не пользуетесь, приносите», - сообщили в администрации.