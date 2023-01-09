В Калининград привезут гитару Высоцкого и его свитер из спектакля «Гамлет»

Высоцкий в Калининграде. Фото: Михаил ДУНИМАН

В Калининграде откроется выставка личных предметов и музыкальных записей Владимира Высоцкого. Экспозицию готовит Музей Мирового океана совместно с Государственным культурным центром-музеем имени Высоцкого.

Как рассказали в пресс-службе музея, на выставке будет представлена гитара Владимира Высоцкого, его гримерный столик, свитер, в котором он играл Гамлета в знаменитом спектакле.

Кроме того, посетители увидят более 50 личных предметов, фото- и видеоматериалы о жизни музыканта.

Как рассказали «Комсомолке», посетители выставки увидят оригинальные афиши к фильмам и спектаклю «Гамлет», дневники артиста. А еще – пластинки, которые записывались Высоцким в Европе. В частности, речь идет о «Прерванном полете» - эта пластинка создавалась во Франции и вышла уже после смерти поэта.

Выставка «Возьмите меня в море, моряки», посвященная 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, будет открыта с 25 января до 17 апреля в выставочном центре «Пакгауз».