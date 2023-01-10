В Калининграде волонтеры ищут холодильник для зимовки летучих мышей

. Фото: «Биосфера Балтики».

В Калининграде проблема у волонтеров организации «Биосфера Балтики», которые спасают диких животных, – у них нет подходящего места для содержания летучих мышей.

- Мы ищем любой стабильно работающий холодильник для летучих мышей. Важно, чтобы он был без функции no frost, - сообщила «Комсомолке» руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская.

Интересно, что к волонтерам за январские праздники доставили более 20 животных, в их числе была и летучая мышь. Самца летучей мыши калининградцы нашли еще в конце декабря, пытались выкармливать дома.

- Я предупредила, что это животное сложное. В результате мужчина из дома унес мышь на работу в ювелирную мастерскую. Там уже в январские праздники мышь совершила побег и чуть не погибла. Тогда уже коллега настояла на том, чтобы животное отдать. Самец мыши худой, его надо откормить и уложить спать, - рассказала Юлия.

Вот именно для «уложить спать» и необходим холодильник.